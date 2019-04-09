Девять мигрантов прописали, но не поселили в «резиновой» квартире в Людиново

09.04.2019 09:50 186

24-летняя жительница Людиново прописала в квартире девять приезжих из Таджикистана, сообщила пресс-служба областного УМВД во вторник, 9 апреля.

Регистрация оказалась фиктивной, пускать к себе жить мигрантов девушка не собиралась.

Полицейские пока выясняют, прописывала молодая женщина приезжих за деньги или просто по доброте душевной.

На хозяйку квартиры завели уголовное дело и ей грозит штраф.

Фото: pxhere.com.