Девять мигрантов прописали, но не поселили в «резиновой» квартире в Людиново

24-летняя жительница Людиново прописала в квартире девять приезжих из Таджикистана, сообщила пресс-служба областного УМВД во вторник, 9 апреля.
Регистрация оказалась фиктивной, пускать к себе жить мигрантов девушка не собиралась.
Полицейские пока выясняют, прописывала молодая женщина приезжих за деньги или просто по доброте душевной.
На хозяйку квартиры завели уголовное дело и ей грозит штраф.
Фото: pxhere.com.
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