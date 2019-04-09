Жилой дом сгорел дотла в Бетлице

Во вторник, 9 апреля, ночью загорелся жилой дом в Бетлице на улице Прохоренкова.
Сообщение о возгорании пожарные получили в 3:49. На место прибыли 7 человек и две спецмашины, которые потушили пламя. Но судя по оперативным фото деревянная часть здания выгорела полностью и восстановлению не подлежит.
В результате пожара никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.
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