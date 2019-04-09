Частный строящийся дом сгорел дотла под Боровском

09.04.2019 07:57 114

В понедельник, 8 апреля, спасателям поступило сообщение о пожаре в Боровском районе, сообщила пресс-служба МЧС.

Загорелся строящийся дом на улице Межура в деревне Серединское. На месте ЧП работали 10 человек и 3 единицы техники.

Пожар был потушен. В огне никто не пострадал.

Фото: пресс-служба МЧС.