Прокуратура обратилась в суд, требуя переделать пандус, установленный с нарушениями

09.04.2019 07:06 155

Прокуратура Барятинского района выявила, что пандус, установленный в МКУ «Межпоселенческий центр культуры и досуга», не соответствует нормам.

По итогам проверки руководителю организации предписали переделать конструкцию. Однако требования выполнены не были.

Тогда юристы ведомства направили иск в суд. Суд также обязал предприятие привести пандус в соответствие с действующими нормами.

Исполнение решения суда находится на контроле у прокуратуры района, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 8 апреля.

Фото: пресс-служба Прокуратуры.