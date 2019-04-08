Заместителя директора аптеки оштрафовали за отсутствие сертификатов соответствия на товар

08.04.2019 19:42 24

Прокуратура провела проверку аптеки ООО «Торгсин», находящейся в Сухиничах, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 8 апреля. В результате проверки было обнаружено отсутствие сертификата соответствия на некоторые товары. По постановлению прокурора зам. гендиректора был оштрафован за допущенное нарушение. Фото: пресс-служба Прокуратуры.



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