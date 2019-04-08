Стихийные свалки ликвидированы по требованию прокуратуры в Хвастовичском районе

08.04.2019 19:26 46

В результате того, что должностные лица не организовали регулярный своевременный вывоз мусора в селе Хвастовичи и деревне Нехочи образовались стихийные свалки.

Прокуратура района провела проверку по данному факту и обязала администрацию сел ликвидировать свалки.

Требования были исполнены в полном объеме, сообщила пресс-служба Прокуратуры в понедельник, 8 апреля.

Фото: пресс-служба Прокуратуры.