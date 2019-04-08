Директоров барятинских школ оштрафовали за нарушения в организации питания школьников

08.04.2019 19:25 55

Прокуратура провела проверку организации питания в школах Барятинского района, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 8 апреля. В результате в 4 школах выявили нарушения: продукты хранились с нарушением температурного режима, у работников столовых не было спецодежды, для приготовления пищи использовалась посуда с трещинами. Директоров школ оштрафовали на 5 000 каждого. Фото: пресс-служба Прокуратуры.



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