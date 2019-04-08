Директора МУП оштрафовали на 17 тысяч за нарушения в закупках

08.04.2019 18:24 86

Прокуратура провела проверку МУП «Хвастовичское КХ», сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 8 апреля.

Оказалось, что директор предприятия не утвердила Положения о закупках в срок, указанный в федеральном законе.

Кроме того, были нарушены сроки внесения изменений в план закупок, заключения договоров и внесения сведений в реестр.

Директора МУП оштрафовали на 17 тысяч за допущенные нарушения.

Фото: пресс-служба Прокуратуры.