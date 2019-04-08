Управляющую компанию и ее директора оштрафовали на 300 тысяч за нарушения

08.04.2019 18:08 142

Прокуратура Малоярославецкого района провела проверку компании ООО ОК «Алекспрофстрой», осуществляющей управлением многоквартирными домами.

В результате были выявлены существенные нарушения, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 8 апреля.

Компанией не была проведена диагностика внутридомового газового оборудования и не были заключены договора на его техническое обслуживание.

Кроме того организация задолжала более 400 тысяч рублей за оплату электроэнергии.

В итоге, прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении, и назначила штраф фирме в 250 тысяч, а директору – в 50 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба Прокуратуры.