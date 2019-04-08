Строящийся дом сгорел в Жуковском районе

08.04.2019 20:09 195

В понедельник, 8 апреля, около 14 часов спасателям поступило сообщение о пожаре в Жуковском районе, сообщила пресс-служба МЧС. Загорелся строящийся дом на улице Кутузовской в селе Тарутино. На месте происшествия работало 10 человек и 3 единицы техники. Пожар потушен. Пострадавших нет. Фото: пресс-служба МЧС.



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