Бешеную лису обнаружили в Думиничском районе

Лабораторное исследование мозга лисы подтвердило, что животное было больно бешенством, сообщил Комитет ветеринарии при правительстве Калужской области в понедельник, 8 апреля.
Лису обнаружили в деревне Усты Думиничского района.
Жителям района рекомендуется не допускать контакта диких животных с домашними, а также своевременно вакцинировать кошек и собак.
Фото: Pixabay.com.
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