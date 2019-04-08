Бешеную лису обнаружили в Думиничском районе

08.04.2019 17:07 135

Лабораторное исследование мозга лисы подтвердило, что животное было больно бешенством, сообщил Комитет ветеринарии при правительстве Калужской области в понедельник, 8 апреля. Лису обнаружили в деревне Усты Думиничского района. Жителям района рекомендуется не допускать контакта диких животных с домашними, а также своевременно вакцинировать кошек и собак. Фото: Pixabay.com.



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