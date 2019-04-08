Женщине грозит срок за кражу памперсов и детского питания для ребенка

08.04.2019 16:51 215

Неработающая 30-летняя жительница Жуковского района совершила кражу в одном из супермаркетов Обнинска.

Женщина сложила в коляску памперсы и детское питание на общую сумму около 4 тысяч рублей, оплатила на кассе пачку соли и беспрепятственно покинула магазин.

Ее личность установили полицейские по записям с видеокамер, сообщил в понедельник, 8 апреля новостной портал Obninsk.Name.

Девушка раскаялась в содеянном и объяснила, что совершила кражу из-за тяжелого материального положения.

Несмотря на то, что у женщины есть маленький ребенок, ей грозит до 2 лет колонии.

Фото: obninsk.name.