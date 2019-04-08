Женщине грозит срок за кражу памперсов и детского питания для ребенка

Неработающая 30-летняя жительница Жуковского района совершила кражу в одном из супермаркетов Обнинска.
Женщина сложила в коляску памперсы и детское питание на общую сумму около 4 тысяч рублей, оплатила на кассе пачку соли и беспрепятственно покинула магазин.
Ее личность установили полицейские по записям с видеокамер, сообщил в понедельник, 8 апреля новостной портал Obninsk.Name.
Девушка раскаялась в содеянном и объяснила, что совершила кражу из-за тяжелого материального положения.
Несмотря на то, что у женщины есть маленький ребенок, ей грозит до 2 лет колонии.
Фото: obninsk.name.
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