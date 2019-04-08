Приставы списали 85 тысяч долга по кредиту с банковского счета должника

08.04.2019 16:26 526

Калужанин задолжал 85 тысяч по кредиту. Приставы проверили имущественное положение должника и применили к нему ряд ограничительных мер.

Тем не менее мужчина продолжал уклоняться от уплаты долга, сообщила пресс-служба УФССП в понедельник, 8 апреля.

Через некоторое время один из банков сообщил, что на расчетный счет гражданина поступила значительная сумма.

Тогда приставы незамедлительно списали всю сумму задолженности, а также исполнительный сбор за несвоевременное исполнение долговых обязательств.

Фото: пресс-служба УФССП.