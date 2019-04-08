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Пиковое время весеннего половодья прошло, уровень воды в реках стал снижаться

08.04.2019 15:38 0 183
Пиковое время весеннего половодья прошло, уровень воды в реках стал снижаться

За сутки на всех основных реках региона уровень воды снизился. Пиковое время весеннего половодья прошло, сообщила пресс-служба МЧС в понедельник, 8 апреля.

Максимальные уровни воды в реках от нуля гидропоста были в период с 3 по 5 апреля и составили:

Ока - (-85) см.;

Угра – 135 см.;

Жиздра – 341 см.;

Протва – 192 см.

Фото: Pixabay.com


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