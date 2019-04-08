Четыре человека пострадали от укусов клещей с начала года

08.04.2019 14:57 210

С начала года в медицинские учреждения обратились 4 человека, в том числе 2 детей, пострадавшие от укусов клещей, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в понедельник, 8 апреля.

В связи с началом сезона клещевой активности сотрудники ведомства напоминают, что при поездках на природу желательно применять репелленты и защитные препараты.

Одеваться нужно так, чтобы клещ не мог забраться под одежду. Вернувшись домой, необходимо осматривать себя и все вещи.

Фото: Pixabay.com