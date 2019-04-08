Калужанина будут судить за мошенничество под предлогом оказания строительных услуг

08.04.2019 13:05 231

31-летний житель Калуги разместил объявление в интернете, что производит строительные работы.

К нему обратились три человека. С ними мужчина договорился о проведении работ по установке заборов и ворот на двух земельных участках, а также двери и окон в частном доме.

Клиенты сделали предоплату в общей сумме на 187 тысяч рублей. Однако мужчина к работам так и не приступил, а деньги потратил на свое усмотрение.

В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщила пресс-служба МВД. Расследование закончено. Материалы переданы в суд.

Фото: пресс-служба МВД.