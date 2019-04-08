Мужчина опрокинулся на квадроцикле и погиб под Мосальском

08.04.2019 12:59 275

В субботу, 6 апреля, около 23:30 в деревне Рамено Мосальского района произошло ДТП, в результате которого погиб человек, сообщила пресс-служба ГИБДД.

43-летний мужчина не справился с управлением квадроцикла и опрокинулся.

Травмы, которые получил водитель, оказались не совместимыми с жизнью.

Фото: Pixabay.com