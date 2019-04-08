Три хлебных фургона сгорели в Людиновском районе

08.04.2019 11:03 379

В понедельник, 8 апреля, около 6 утра спасателям поступило сообщение о пожаре в деревне Заболотье Людиновского района.

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