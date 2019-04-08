Полицейские нашли и пропавшую женщину, и вора в одном из домов Малоярославца

08.04.2019 10:55 701

В Малоярославецком районе полицейские вели розыск без вести пропавшей 42-летней местной жительницы, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 8 апреля.

Женщину нашли в одной из квартир. Она сообщила, что с ней все в порядке. В том же доме полицейские обратили внимание на подозрительного мужчину.

При проверке документов гражданина оказалось, что он находится в федеральном розыске за совершение кражи.

Преступник был задержан и доставлен в отделение. На момент задержания мужчина скрывался от правосудия более 3 лет.

Фото: пресс-служба МВД.