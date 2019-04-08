Дача и два жилых дома сгорели в воскресенье

08.04.2019 10:50 359

В воскресенье, 7 апреля, около 15 часов дня загорелась дача в коллективном саду «Машиностроитель-2» деревни Романовка.

Спасатели оперативно потушили пожар. В огне никто не пострадал.

В тот же день в 17:25 на пульт МЧС поступило сообщение о пожаре в Медыни, сообщила пресс-служба ведомства.

Горели два жилых дома и гараж по улице Первомайской. В результате ЧП один человек получил травмы.

Фото: пресс-служба МЧС.