20-летнему кондровчанину грозит 2 года тюрьмы за украденный планшет

07.04.2019 16:32 158

В отделение полиции Кондрова обратился мужчина с заявлением о пропаже планшета стоимостью 8 000 рублей, сообщила пресс-служба МВД в воскресенье, 7 апреля.

Полицейские выяснили, что планшет украл 20-летний местный житель. Он заметил, что мужчина положил гаджет в карман пальто, которое оставил на вешалке в кафе.

Молодой человек выждал момент, когда его никто не заметит, забрал планшет и скрылся с ним. В отделении полиции парень дал признательные показания и вернул устройство.

Полицейскими было заведено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает срок до двух лет.

Фото: пресс-служба МВД.