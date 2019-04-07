Еще пять пожаров произошло за выходные в области

07.04.2019 15:58 194

В субботу, 6 апреля, в деревне Асмолово Барятинского сгорели хоз.постройки в одном из частных домовладений. Тем же вечером сгорела дача в селе Ворсино, СНТ «Энергостроитель».

Ночью в воскресенье, 7 апреля, около 1-25 загорелся автомобиль «ВАЗ», припаркованный на улице Коммуны в Кондрово, сообщила пресс-служба МЧС.

Утром, спасателям сначала сообщили о горевшей даче в ТСН «Сад Рабочих» в Калуге. Чуть позже сотрудники МЧС приняли вызов о пожаре в деревне Шемякино Боровского района. Там горела баня.

Все пожары были потушены. Никто не пострадал.

Фото: пресс-служба МЧС.