Мужчина пытался выгородить друга в суде и сам стал обвиняемым

07.04.2019 15:35 240

Житель Юхновского района был свидетелем по уголовному делу о продаже поддельной водки.

При даче показаний в ходе расследования он сообщил, что покупал данную продукцию у своего товарища. Однако в суде мужчина заявил, что ничего не приобретал.

Полицейские возбудили уголовное дело за дачу ложных показаний в суде – сообщила пресс-служба МВД в воскресенье, 7 апреля. Теперь гражданин сам стал обвиняемым и предстанет перед судом.

Фото: пресс-служба УМВД.