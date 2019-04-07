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Мужчина пытался выгородить друга в суде и сам стал обвиняемым

07.04.2019 15:35 0 240
Мужчина пытался выгородить друга в суде и сам стал обвиняемым

Житель Юхновского района был свидетелем по уголовному делу о продаже поддельной водки.

При даче показаний в ходе расследования он сообщил, что покупал данную продукцию у своего товарища. Однако в суде мужчина заявил, что ничего не приобретал.

Полицейские возбудили уголовное дело за дачу ложных показаний в суде – сообщила пресс-служба МВД в воскресенье, 7 апреля. Теперь гражданин сам стал обвиняемым и предстанет перед судом.

Фото: пресс-служба УМВД.


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