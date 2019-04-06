Один человек пострадал при пожаре жилого дома в Козельске

06.04.2019 15:22 190

В субботу, в 10-36 на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в Козельске, сообщила пресс-служба МЧС.

Загорелся жилой дом по улице Суворова. Один человек пострадал. Тяжесть полученных им травм не указана.

В тушении пожара участвовало 6 человек и 2 единицы техники.

Фото: пресс-служба МЧС.