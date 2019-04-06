Жилой дом сгорел в Ферзиково, есть пострадавший

06.04.2019 15:01 198

В субботу, в 5-22 утра на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в Ферзиково, сообщила пресс-служба МЧС.

Загорелся жилой дом по улице Красноцветова. На место происшествия прибыло 6 человек и 2 единицы техники.

Пожар потушили. В результате ЧП один человек пострадал. Тяжесть полученных им травм не указана.

Фото: пресс-служба МЧС.