Гадалки украли 6 000 из кошелька жительницы Малоярославца

06.04.2019 14:35 178

В Малоярославце к женщине на улице подошли две гражданки и стали назойливо предлагать погадать. В то время как одна из гадалок совершала отвлекающие действия, другая выкрала 6 000 рублей из кошелька.

Как только потерпевшая обнаружила пропажу денег, то сразу же обратилась в полицию. Воровок оперативно задержали.

Ими оказались местные жительницы. Часть украденных денег они уже успели потратить.

В отношении гражданок возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщила пресс-служба УВМД в субботу, 6 апреля.

Фото: пресс-служба УМВД.