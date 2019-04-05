Байкеров попросили не выезжать на улицы

05.04.2019 19:26 289

Сотрудники ГИБДД рекомендовали мотоциклистам пока не выезжать на улицы, опубликовал обращение отдел пропаганды областного УГИБДД в пятницу, 5 апреля.

Ночью температура воздуха опускается ниже нуля. Это может ухудшить управляемость байка. Кроме того безопасности движения угрожают летние шины на мотоциклах, которые хуже сцепляются с дорогой.

Выезжать на улицы байкерам рекомендовали после официального открытия мотосезона.

Фото: pxhere.com