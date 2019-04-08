Велоквест пройдет на весенних улицах Обнинска

08.04.2019 06:14 174

Весенний велоквест пройдет в Обнинске 20 апреля. Он будет приурочен к 65-летию первой АЭС.

Игра будет командная. В ней смогут участвовать группы от 4 до 6 человек. У всех участников должен быть телефон с установленным приложением для чтения QR-кодов.

Стартует игра в 16:00, сообщила администрация наукограда. Подробности заданий не раскрывают.

Фото: pxhere.com