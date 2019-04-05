Выставка творчества детей из детдомов пройдет в Калуге

05.04.2019 20:56 81

Во вторник, 9 апреля, откроется выставка-конкурс творчества детей из детдомов и школ-интернатов региона.

Выставка будет проходить в демонстрационно-выставочном комплекса при областной администрации. На ней будет представлено более 700 работ по номинациям: швейные изделия, куклы и игрушки, резьба по дереву, токарные работы, объемные объекты, плетение, ткачество, кружева (крючок, спицы), поделки и картины из природного материала (флористика), работы из глины и соленого теста, вышивка, работы по изобразительному прикладному творчеству (скрапбукинг, роспись, батик, декупаж), бисероплетение, украшение и аксессуары, техническое моделирование и конструирование, сообщают организаторы.

Фото: pxhere.com