Выставка творчества детей из детдомов пройдет в Калуге

Во вторник, 9 апреля, откроется выставка-конкурс творчества детей из детдомов и школ-интернатов региона.
Выставка будет проходить в демонстрационно-выставочном комплекса при областной администрации. На ней будет представлено более 700 работ по номинациям: швейные изделия, куклы и игрушки, резьба по дереву, токарные работы, объемные объекты, плетение, ткачество, кружева (крючок, спицы), поделки и картины из природного материала (флористика), работы из глины и соленого теста, вышивка, работы по изобразительному прикладному творчеству (скрапбукинг, роспись, батик, декупаж), бисероплетение, украшение и аксессуары, техническое моделирование и конструирование, сообщают организаторы.
Фото: pxhere.com
|
Байкеров попросили не выезжать на улицы 05.04.2019 19:26
Отсутствие денег спасло жителя Обнинска от мошенников 05.04.2019 19:01
Электричество отключат для плановых суббот на окраинах Калуги 05.04.2019 18:59
Ока медленно поднимается, Угра быстро снижается 05.04.2019 16:41
17 калужских Мурок и Шариков уехали за рубеж за 3 месяца 05.04.2019 16:25
Легковушки не поделили жиздринскую улицу 05.04.2019 16:01
Крестьяне почти тайком завезли семена кукурузы 05.04.2019 15:43
Калужский мошенник обворовывал карты продавцов в интернете 05.04.2019 15:15
Колбаса дорожает, овощи колеблются 05.04.2019 14:43
Сотрудник МУПа оплачивал свои штрафы из кармана предприятия 05.04.2019 14:15
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: