Ока медленно поднимается, Угра быстро снижается

05.04.2019 16:41 179

По данным на утро пятницы, 5 апреля, повысился уровень воды в двух из четырех основных реках региона: Оке и Протве. Первая стала полноводнее на 1 см, вторая — на 2.

Зато воды в Угре и Жиздре стало меньше. В Угре на 15 см, в Жиздре - на 6.

Уровень всех четырех рек далек от опасного, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

На закрытых водоемах все еще лежит лед, его толщина около 23 см.