17 калужских Мурок и Шариков уехали за рубеж за 3 месяца

05.04.2019 16:25 195

Документы для поездки за границу за первые 3 месяца текущего года получили 13 собак и 4 кошки в Калужской области, сообщила пресс-служба регионального Россельхознадзора в пятницу, 5 апреля.

Мурки и Шарики должны были выехать за рубеж на автомобилях и самолетах. Посетить домашние животные собирались Польшу, Германию, Эстонию, США, Литву и Финляндию и Канаду.

Фото: pxhere.com.