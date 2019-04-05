Легковушки не поделили жиздринскую улицу

В пятницу, 5 апреля, на улице Коммунистической в Жиздре столкнулись «Рено» и «Лада».
ДТП произошло в 14:04. Судя по оперативным фото, один из водителей не пропустил второго на перекрестке, и произошло боковое столкновение. Ликвидировали последствия ДТП 9 человек: спасатели, врачи и инспекторы ДПС.
В результате аварии пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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