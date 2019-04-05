Крестьяне почти тайком завезли семена кукурузы

05.04.2019 15:43 179

Хозяйства Хвастовичского и Жуковского районов закупили семена кукурузы, сообщила пресс-служба регионального Россельхознадзора в пятницу, 5 апреля. При этом они вовремя не сообщили службам о завезенных в регион семенах, карантинные сертификаты в срок не погасили. Поскольку крестьяне нарушили правила ввоза семян впервые, то отделались предупреждениями. Фото: pixnio.com.



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