Крестьяне почти тайком завезли семена кукурузы

Хозяйства Хвастовичского и Жуковского районов закупили семена кукурузы, сообщила пресс-служба регионального Россельхознадзора в пятницу, 5 апреля.
При этом они вовремя не сообщили службам о завезенных в регион семенах, карантинные сертификаты в срок не погасили.
Поскольку крестьяне нарушили правила ввоза семян впервые, то отделались предупреждениями.
Фото: pixnio.com.
|
Ока медленно поднимается, Угра быстро снижается 05.04.2019 16:41
17 калужских Мурок и Шариков уехали за рубеж за 3 месяца 05.04.2019 16:25
Легковушки не поделили жиздринскую улицу 05.04.2019 16:01
Калужский мошенник обворовывал карты продавцов в интернете 05.04.2019 15:15
Колбаса дорожает, овощи колеблются 05.04.2019 14:43
Сотрудник МУПа оплачивал свои штрафы из кармана предприятия 05.04.2019 14:15
Бывшего гаишника оштрафовали за ложные показания 05.04.2019 13:53
Взбесившаяся лиса стала причиной карантина в Кировском районе 05.04.2019 13:35
Нарушения нашли в столовой школы №5 05.04.2019 13:06
Сотню раз подожгли траву за сутки 05.04.2019 12:43
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: