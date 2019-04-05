Калужский мошенник обворовывал карты продавцов в Интернете

05.04.2019 15:15 11

31-летнего жителя Калужской области обвиняют в хищении денег со счетов троих продавцов вещей в Интернете, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 5 апреля.

Мужчина находил объявления в сети о продажи различных вещей, связывался с продавцами и узнавал данные их карт. После этого он авторизовался в «Сбербанке онлайн» от имени владельцев карт и переводил себе их деньги.

Таким образом мошенник ограбил троих человек и получил порядка 70 тысяч рублей.

Дело направлено в суд. Жителю региона грозит до 6 лет заключения.

Фото: pixnio.com