Колбаса дорожает, овощи колеблются

Колбасы как вареные, так и сырокопченые подорожали за неделю в магазинах федеральных сетей на 1,6%. Немного выросли цены и на сливочное масло.
Зато подешевели рис (1,1%) черный чай(1,2%), говядина (5,6%), свинина(1,3%), куриные яйца (2,2%).
Цены на фрукты-овощи сезонно колеблются. Белокочанная капуста дорожает, свежие огурцы — дешевеют, сообщила пресс-служба правительства региона.
Цены на топливо существенно не изменились, но Калужская область потеряла лидерство в дешевизне дизельного топливо. Теперь мы на втором месте.
Фото:pxhere.com
|
Калужский мошенник обворовывал карты продавцов в Интернете 05.04.2019 15:15
Сотрудник МУПа оплачивал свои штрафы из кармана предприятия 05.04.2019 14:15
Бывшего гаишника оштрафовали за ложные показания 05.04.2019 13:53
Взбесившаяся лиса стала причиной карантина в Кировском районе 05.04.2019 13:35
Нарушения нашли в столовой школы №5 05.04.2019 13:06
Сотню раз подожгли траву за сутки 05.04.2019 12:43
Недострой в Ферзиково заставят огородить 05.04.2019 12:11
Мошенники украли с карты продавца стола 99 тысяч 05.04.2019 11:31
Баня сгорела в центре Жукова 05.04.2019 11:06
Криминальная пара обворовывала калужан 05.04.2019 10:47
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: