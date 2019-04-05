Колбаса дорожает, овощи колеблются

05.04.2019 14:43 80

Колбасы как вареные, так и сырокопченые подорожали за неделю в магазинах федеральных сетей на 1,6%. Немного выросли цены и на сливочное масло.

Зато подешевели рис (1,1%) черный чай(1,2%), говядина (5,6%), свинина(1,3%), куриные яйца (2,2%).

Цены на фрукты-овощи сезонно колеблются. Белокочанная капуста дорожает, свежие огурцы — дешевеют, сообщила пресс-служба правительства региона.

Цены на топливо существенно не изменились, но Калужская область потеряла лидерство в дешевизне дизельного топливо. Теперь мы на втором месте.

Фото:pxhere.com