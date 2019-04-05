Сотрудник МУПа оплачивал свои штрафы из кармана предприятия

05.04.2019 14:15 190

Должностное лицо одного из муниципальных унитарных предприятий региона обвиняют в растрате более 154 тысяч рублей, сообщила пресс-служба областного УМВД в пятницу, 5 апреля.

С 2010 по 2016 год его неоднократно штрафовали как физическое лицо. Но свои долги, уверяют следователи, он оплачивал из бюджета МУПа. Так сотрудник заплатил 17 штрафов.

Уголовное дело направлено в суд.

Фото: pxhere.com.