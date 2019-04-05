Бывшего гаишника оштрафовали за ложные показания

05.04.2019 13:53 161

Бывший сотрудник ДПС дважды солгал о том, брал ли его напарник взятку, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 5 апреля.

О непричастности товарища к получению денег полицейский солгал даже под присягой на суде.

Но его напарника признали виновным, а лжесвидетеля приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей.