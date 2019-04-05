Взбесившаяся лиса стала причиной карантина в Кировском районе

Карантин по бешенству введен в Кировском районе с четверга, 4 апреля.
Неделю назад там в деревне Кузнецы нашли заболевшую лису. Лабораторные исследования головного мозга умершего животного показали, что у него было бешенство.
Теперь в регионе 15 мест, где объявлен карантин по опасному заболеванию.
Фото: pxhere.com.
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