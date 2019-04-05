Взбесившаяся лиса стала причиной карантина в Кировском районе

05.04.2019 13:35 142

Карантин по бешенству введен в Кировском районе с четверга, 4 апреля.

Неделю назад там в деревне Кузнецы нашли заболевшую лису. Лабораторные исследования головного мозга умершего животного показали, что у него было бешенство.

Теперь в регионе 15 мест, где объявлен карантин по опасному заболеванию.

Фото: pxhere.com.