Сотню раз подожгли траву за сутки

В Калужской области спасатели 108 раз выезжали на тушение травы за четверг, 4 апреля. Общая площадь горения составила более 122 га.
Причинами палов становились либо умышленный поджог, либо халатность: складирование мусора, в том числе битого стекла, в неположенном месте, выброшенный из машины окурок.
Спасатели просят жителей и гостей региона соблюдать правила пожарной безопасности, сообщает пресс-служба главного регионального управления МЧС.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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