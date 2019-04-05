Сотню раз подожгли траву за сутки

05.04.2019 12:43 248

В Калужской области спасатели 108 раз выезжали на тушение травы за четверг, 4 апреля. Общая площадь горения составила более 122 га. Причинами палов становились либо умышленный поджог, либо халатность: складирование мусора, в том числе битого стекла, в неположенном месте, выброшенный из машины окурок. Спасатели просят жителей и гостей региона соблюдать правила пожарной безопасности, сообщает пресс-служба главного регионального управления МЧС. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей