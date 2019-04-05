Недострой в Ферзиково заставят огородить

05.04.2019 12:11 255

С 2003 года не могут достроить теперь уже заброшенный кирпичный дом в Ферзиково, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 5 апреля.

Окон у здания нет, ограды — тоже. Вход не закрыт. Зайти внутрь может любой. А это условия для совершения преступлений. Плюс на недострое могут пострадать дети.

Суд обязал владельца и застройщика — СК Монолит — закрыть доступ в здание.

Фото: пресс-службы прокуратуры области.