Баня сгорела в центре Жукова

В пятницу, 5 апреля, утром загорелась баня частного дома на центральной жуковской улице Коммунистической.
О пожаре сообщили спасателям в 7:51. полыхающее строение тушили 7 спасателей на 2 спецмашинах.
В результате возгорания никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области
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