Баня сгорела в центре Жукова

05.04.2019 11:06 73

О пожаре сообщили спасателям в 7:51. полыхающее строение тушили 7 спасателей на 2 спецмашинах.

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