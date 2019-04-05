Криминальная пара обворовывала калужан

05.04.2019 10:47 126

Безработные и ранее судимые 42-летний мужчина и 29-летняя женщина обкрадывали калужан, в том числе пенсионеров, сообщила пресс-служба областного УМВД в пятницу, 5 апреля.

Их первая кража зарегистрирована в июле 2018. Они заметили на улице пенсионерку, проследили за той до дома, а затем позвонили ей в дверь. Вор представился работником газовой службы. Пока мужчина осматривал плиту на кухне, женщина вошла в незапертую дверь и вытащила из тумбочки кошелек с 35 тысячами. Вместо денег она оставила пачку купюр из «банка приколов».

Через несколько дней похожим образом парочка украла у 98-летнего старика конверт со сбережениями — 100 000 рублей.

Еще через несколько дней мужчина залез в окно многоэтажки на Чичерина и стащил женсую сумку с 23 тысячами.

Дело воров направлено в суд.

Фото: pxhere.com.