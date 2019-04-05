Дачный дом сгорел в Людиново

05.04.2019 09:27 146

Вечером в четверг, 4 апреля, загорелась дача в людиновском коллективном саду «Урожай №3». О пожаре в службу спасения сообщили в 20:39. Тушить полыхающий дачный дом выдвинулись 7 пожарных на 2 спецмашинах. Но, судя по оперативному фото, деревянное здание превратилось в головешки, и пожарным удалось потушить только их. От огня никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. Фото: ГУ МЧС Росии по Калужской области.



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