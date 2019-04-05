Решено, кто будет капитально ремонтировать большинство обнинских домов

05.04.2019 07:57 258

В четверг, 4 апреля, прошли аукционы, на которых выбрали подрядчиков для ремонта в 34 обнинских домах. Всего капитально отремонтировать собираются 47 многоэтажек.

Все выбранные организации — калужские, за исключением лифтовиков в четырех домах.

До конца апреля выберут оставшихся подрядчиков, которые отремонтируют 14 крыш в наукограде.

В Обнинске планируется выполнить 59 работ. В их числе 33 крыши, один фасад,13 внутридомовых инженерных коммуникаций, один общедомовой прибор учета холодного водоснабжения, а также замена лифтового оборудования в 11 многоквартирных домах, сообщила пресс-служба администрации наукограда.

Фото: pxhere.com.