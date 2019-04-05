Управляющая компания не торопилась рассчитываться с ресуроснабжающими организациями

05.04.2019 06:14 83

ЗАО «Сноб», которая работает в Боровском районе несвоевременно рассчитывалась с ресурсоснабжающими организациями, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в четверг, 4 апреля. С потребителей долги тоже не старались «выбить». В итоге калужской сбытовой компании УК задолжала более 100 тыс рублей. Прокуратура потребовала устранить нарушение. Долги частично погашены. На управляющую компанию заведено административное дело.



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