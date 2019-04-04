Безопасность и качество дорог к калужским школам обследует комиссия

04.04.2019 19:35 195

Пути к 21 школе Калуги уже обследовала специальная комиссия, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

Основные претензии — стертая дорожная разметка и отсутствие надписей «Школа» и «Дети», плохое дорожное покрытие у школ, отсутствие пешеходных ограждений и светофоров, отсутствие лежачих полицейских.

Недостатки устранят во время реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Разметку нанесут до 31 августа.

В состав комиссии вошли представители управлений образования и городского хозяйства, МБУ СМЭУ и ГИБДД.

Фото: УГИБДД.