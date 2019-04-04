11 мигрантов выгнали из Обнинска за 3 месяца

За первый квартал текущего года из Обнинска были выдворены 11 нелегальных мигрантов.
10 приезжим суд разрешил добровольно покинуть Россию, одного отправили на родину принудительно.
В основном нелегалов пришлось выгонять из-за отсутствия регистрации, разрешения на временное пребывание или патента на трудоустройство.
Вернуться в Россию мигранты смогут только через 5 лет, сообщил портал obninsk.name в четверг, 4 апреля.
Фото: obninsk.name
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