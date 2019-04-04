Терепец и пригороды останутся без энергии в пятницу

В пятницу, 5 апреля, для плановых работ отключат электроэнергию в ряде домов на Терепце и в нескольких пригородах Калуги, сообщил филиал «Калугаэнерго».
С 08:00 до 17:00 света не будет:
ул.Бульвар Энтузиастов, д. 1,2,4,6 блок 3, блок 2,блок 1, 8 блок Б, блок А; 10
С 09:00 до 19:00 без энергии оставят:
Мстихино (частично),
Рождествено (частично),
Верхняя Вырка (частично),
Нижняя Вырка (частично),
Новоселки (частично),
СТ «Турист» (частично).
С 09:00 до 17:00 электричество отключат:
Ястребовка (частично),
Канищево (частично).
Фото: pxhere.com
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