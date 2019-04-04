Терепец и пригороды останутся без энергии в пятницу

04.04.2019 18:24 50

В пятницу, 5 апреля, для плановых работ отключат электроэнергию в ряде домов на Терепце и в нескольких пригородах Калуги, сообщил филиал «Калугаэнерго».

С 08:00 до 17:00 света не будет:

ул.Бульвар Энтузиастов, д. 1,2,4,6 блок 3, блок 2,блок 1, 8 блок Б, блок А; 10

С 09:00 до 19:00 без энергии оставят:

Мстихино (частично),

Рождествено (частично),

Верхняя Вырка (частично),

Нижняя Вырка (частично),

Новоселки (частично),

СТ «Турист» (частично).

С 09:00 до 17:00 электричество отключат:

Ястребовка (частично),

Канищево (частично).

Фото: pxhere.com