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25 человек наказали за отказ заключить договор на обслуживание газового оборудования

04.04.2019 18:12 0 83
25 человек наказали за отказ заключить договор на обслуживание газового оборудования

За март текущего года на 25 человек составили протоколы за отказ заключить договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования, сообщила госжилинспекция в четверг, 4 апреля.

Хозяева квартир должны были заключить соглашения либо самостоятельно, либо через управляющую компанию.

Штраф за отсутствие договора от 1 до 2 тысяч рублей.

Фото: pxhere.com


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