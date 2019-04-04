25 человек наказали за отказ заключить договор на обслуживание газового оборудования

04.04.2019 18:12 83

За март текущего года на 25 человек составили протоколы за отказ заключить договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования, сообщила госжилинспекция в четверг, 4 апреля.

Хозяева квартир должны были заключить соглашения либо самостоятельно, либо через управляющую компанию.

Штраф за отсутствие договора от 1 до 2 тысяч рублей.

Фото: pxhere.com