04.04.2019 17:54 73

В пятницу, 5 апреля, межрегиональные соревнования по пожарно-спасательному спорту пройдут в Калуге.

В состязаниях будут принимать участие команды из Калуги, Москвы, Брянской, Смоленской, Курской и Тверской областей. Участники будут соревноваться в 3 возрастных группах: 13-14, 15-16 и 17-18 лет.

Спортсмены на скорость должны будут подняться по штурмовой лестнице в окно учебной башни и преодолеть полосу препятствий, сообщает пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области